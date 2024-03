Palestina, 300 in piazza a Empoli dopo gli scontri di Pisa

Dichiarano circa trecento persone presenti i manifestanti per la Palestina che si sono riuniti quest'oggi in un corteo, che ha avuto l'ok dalla questura di Firenze. Partita la comitiva dai licei Pontormo e Virgilio, il serpentone si è poi snodato toccando i punti principali del centro storico, tra cui Piazza della Vittoria e Piazza dei leoni. Varie sigle hanno presenziato all'evento, tra cui l'Anpi, il CSA intifada, gli ultras dell'Empoli. Presenti anche i candidati sindaco Alessio Mantellassi per il centro-sinistra e Leonardo Masi per Sinistra-M5S. I manifestanti sono stati scortati da polizia e carabinieri. La manifestazione vuole rinnovare la solidarietà agli studenti manganellati di Pisa, tant'è che la piazza era riempita per la stragrande maggioranza di giovanissimi. Hanno sventolato le bandiere della Palestina e della Pace, oltre a striscioni per il cessate il fuoco immediato.

Elia Billero