Pedaggio Fi-Pi-Li, Tonini (Cna Toscana): "Ingiusto sotto tutti i punti di vista"

“Il pedaggio selettivo sulla Fi-Pi-Li è ingiusto sotto tutti i punti di vista, più volte e in sedi anche istituzionali abbiamo espresso la nostra posizione”. A dirlo è Luca Tonini Presidente di CNA Toscana a seguito di un articolo uscito quest’oggi sulla stampa dove il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sul pedaggio selettivo sulla SGC dice che “Se parli con i loro rappresentanti sanno bene che il pedaggio è una cosa giusta, poi come categorie devono avversarci”.

“Voglio dire – prosegue il Presidente Tonini - che non è così, il pagamento del pedaggio proposto è ingiusto sotto tutti i punti di vista, per prima cosa perché, come più volte abbiamo detto, un pedaggio si paga quando un’opera è terminata e fornisce tutti i servizi necessari e attualmente non è così. In secondo luogo perché si tratterebbe di un pedaggio selettivo, rivolto solo a tir e bus oltre i 9 posti, una fattispecie di cui non ci sono precedenti e su cui sorgono dubbi di legittimità. Se tutto ciò non bastasse, si aggiunga che i soldi raccolti con pedaggi e multe sono del tutto insufficienti per sostenere i costi della risistemazione della strada. Siamo fermamente convinti – prosegue - e lo abbiamo detto in ogni sede che si tratta di una misura iniqua ed ingiusta. La nostra posizione è sostenuta anche da CNA nazionale: abbiamo presentato una ricca documentazione che sostiene le nostre posizioni, compreso un articolato position paper redatto dal centro studi nazionale con dati precisi. Se non fossimo convinti come cittadini e come imprenditori – conclude Tonini - che il pedaggio è un provvedimento ingiusto, non lo avremmo mai fatto”.