Riqualificazione di via Gallurì, cantiere al via

Prende il via lunedì 4 marzo il cantiere su via Gallurì che sarà riqualificata nell’ambito del progetto di rigenerazione di tre spazi del centro storico finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un progetto dal valore di 1.280.000 euro che interessa, insieme a via Gallurì, piazzetta Amendola e via Frilli di cui una parte è già stata riqualificata (mancano alcune finiture) con lavori ai sottoservizi presenti e alla pavimentazione.

I lavori inizieranno dal tratto che va da via Marmocchi a via Pertini per proseguire poi con altre fasi fino a via Grandi. Il cantiere proseguirà per step successivi per circoscrivere di volta in volta l’area di cantiere.

“Una riqualificazione a tutto tondo per dare un volto nuovo e più bello a una parte importante della nostra città”, dice il sindaco David Bussagli.

In continuità con gli altri interventi realizzati il progetto riguarda infatti il rifacimento del piano viabile con nuova pavimentazione, nuovi arredi, nuova e più efficiente illuminazione e con il rifacimento dell’acquedotto e di tutto il complesso dei sottoservizi sia gestiti direttamente dal comune sia gestiti da altri Enti, per risolvere problematiche presenti.

Dopo via Gallurì i lavori si sposteranno su piazzetta Amendola e sull’ultima parte di via Frilli, dove terminerà tutto il progetto di riqualificazione.

“Un percorso che prosegue – dice Bussagli - per restituire qualità, vivibilità e funzionalità agli spazi del centro. In questi anni oltre 6 milioni di euro sono stati destinati a via della Rocca e via Montorsoli, ad alcuni dei nostri vicoli, a via Dietro le Mura, a piazza Frilli, a piazza Berlinguer, a piazza Mazzini e poi ancora all’area dell’ex scalo merci e agli spazi di via Sardelli. Un percorso sviluppato nel tempo e che è già proiettato nel futuro con il nuovo viale Garibaldi finanziato nell’ambito della programmazione europea”.

Con l’allestimento del cantiere saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta, segnalate sul posto in base all’avanzamento dei lavori, con deviazione su percorsi alternativi. Di volta in volta saranno individuati e adeguatamente segnalati idonei punti di raccolta rifiuti per il conferimento e il ritiro nelle aree interessate dal cantiere.

Nel tratto interessato dai lavori sarà precluso l’accesso carrabile ai fondi. Coloro che hanno il garage nel tratto interessato dal cantiere sono invitati a contattare la Polizia Municipale tramite pm.amministrativo@comune.poggibonsi.si.it per eventuali permessi temporanei di sosta.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa