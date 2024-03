È scomparso Luigi Nuti, Castelfranco commossa: "Un simbolo indelebile"

Castelfranco di Sotto piange la scomparsa di Luigi Nuti. Noto per il suo lavoro di stilista di calzature e progettista di stand nella pelletteria, se ne è andato domenica 3 marzo a 78 anni. Era anche una delle figure di spicco del Palio dei Barchini. "Munito dei conforti Religiosi, ci ha lasciato un vuoto incolmabile per la famiglia e per tutta la comunità, mettendo a servizio la sua creatività e disponibilità" scrivono dalla famiglia.

Nuti lascia la moglie, il figlio, il fratello, le cognate, le nipoti e i parenti tutti. La salma si trova nella propria abitazione in via di Pantanino. Alle ore 13 di lunedì 4 Marzo, verrà trasferito nella Collegiata di San Pietro Apostolo dove alle ore 15,30 saranno celebrate le esequie. La salma sarà tumulata presso il cimitero comunale di Castelfranco di Sotto.

"Partecipiamo con viva commozione e umano cordoglio all' enorme perdita per tutta Castelfranco del nostro compaesano Luigi Nuti. Un simbolo indelebile del nostro paese. Tutto il nostro sostegno e augurio di pace, coraggio e tanto amore a Davide, Vlascovia e la famiglia tutta. Con sincerità, affetto e profonda gratitudine per la collaborazione offertaci anche alle nostre feste" dicono da Noi di Viale Italia.

Così la contrada di San Michele in Caprugnana: "Il presidente, il consiglio e tutta la contrada San Michele in Caprugnana si stringe al dolore della famiglia per la perdita del caro Luigi Nuti. Lascerà un vuoto incolmabile non solo ai suoi cari ma a tutta la nostra comunità paesana. Pensando a Lui non è luogo comune affermare che “sono sempre i migliori ad andarsene”. Luigi in tutta la sua vita è stata una persona genuina, onesta oltre che competente in ogni sua attività, sempre pronta ad ascoltare e a porgere la sua mano a chiunque. Adesso Luigi hai raggiunto altre due persone a noi care ed altrettanto impegnate culturalmente per il nostro paese; insieme ad Angelo e Gabriele dacci la forza e continua a guidarci per la giusta strada che la nostra collettività deve ancora percorrere. Riposa in pace e che la terra ti sia lieve".

L'associazione Palio invece lo ricorda in questo modo: “Per ricordare Luigi, non basterebbero decine di pagine come questa. Affettuoso amico nostro è stato uomo molto generoso e di grande ingegno. È stato fonte inesauribile di idee e di progetti per il nostro paese che hanno preso vita nel Teatro, nella Via Crucis e nel Presepe Vivente di cui è stato insostituibile regista per molti anni. Tra le tante cose che di lui ricorderemo con affetto, ci saranno il suo gusto per il bello e il suo umorismo gentile“.