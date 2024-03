Cede la strada per Sant'Anna di Stazzema, disposta la chiusura

Il Sindaco di Camaiore Marcello Petrucci ha disposto la chiusura della strada di accesso a Sant'Anna di Stazzema in località Monteggiori a seguito di un cedimento dell'asfalto. 'Il provvedimento', commenta il sindaco di Camaiore, 'si è reso necessario per poter disporre le necessarie verifiche tecniche per decidere come intervenire in maniera definitiva, speriamo sin dai prossimi giorni'.

Il provvedimento è stato condiviso con il sindaco di Stazzema Maurizio Verona : ' In questo momento Camaiore deve essere coadiuvato da tutti , anche dalla Toscana perché questa viabilità, che è già una viabilità montana, serve per raggiungere il Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema. Occorre procedere rapidamente al ripristino con le risorse. Abbiamo come Parco già tantissime visite prenotate da centinaia di scuole da tutta Italia. La chiusura disposta crea ostacoli fisici enormi per raggiungere il Parco Nazionale della Pace. Un percorso alternativo esiste, ma limita ulteriormente l'accesso a pullman rispetto alla viabilità normale e comporta costi ulteriori per le scuole. Garantire accesso a luoghi come il Parco nazionale della pace è oggi quanto mai necessario in un momento storico in cui guerre e discriminazioni sono di stringente attualità, per il significato che tali luoghi hanno da un punto di vista sociale e culturale e nella formazione di studenti e studentesse".