Certaldo vince 0-3 a Scarperia

Gara molto importante e complessa quella affrontata sabato sera dalla Serie D Maschile allenata da Luca Bocini. La sorte vuole che la gara contro Scarperia arriva sempre in un momento determinante della stagione. Lo scorso anno, infatti, le due squadre si sono giocate l’accesso ai play off in una gara al cardiopalma, poi vinta dalla AP Pallavolo Certaldo, e ieri chi avrebbe vinto la gara sarebbe rimasta agganciata al gruppo di testa: anche in questa occasione l’hanno spuntata i Certaldini. Il Coach commenta: “Questa partita è stata molto sentita dalla squadra, visti i trascorsi della scorsa stagione e della gara di andata, ma siamo rimasti concentrati su quello che avremmo dovuto fare senza farci condizionare dal nervosismo o dalla tensione, cosa che non è riuscita ai nostri avversari, squadra dall’enorme potenziale inespresso. Abbiamo fatto una prestazione eccellente dal punto di vista tattico e tecnico e quindi il risultato ha fatto apparire la gara semplice, cosa che in realtà non lo è mai. Il cambio palla, che ha funzionato benissimo, con Scali che ha usato in maniera ottimale il gioco al centro, e la prestazione del nostro opposto Bandini, non hanno dato possibilità di replica all’avversario; fondamentale comunque il contributo di tutta la rosa dimostrando ancora una volta che “La Squadra” che abbiamo costruito con il lavoro in palestra è la nostra vera forza.”