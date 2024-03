Controlli a tappeto dei carabinieri di Cecina

I carabinieri di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi alla sicurezza stradale, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, hanno effettuato dei controlli nelle principali strade di Cecina, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e Bibbona con l’impiego di pattuglie delle diverse stazioni.

I militari hanno controllato complessivamente 45 persone e 30 veicoli, riscontrando 3 violazioni amministrative al Codice della Strada (una per omessa revisione e due per mancato uso delle cinture di sicurezza) per un importo complessivo di 339 euro.

I controlli dei carabinieri sono stati estesi anche a tre soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione, al fine di verificare il corretto rispetto da parte loro degli obblighi imposti, senza riscontrare irregolarità. I controlli proseguiranno su tutto il territorio cecinese.

