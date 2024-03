Incidenti domestici e tossicologia pediatrica, corso con Opi

Incidenti domestici e tossicologia pediatrica. Si focalizzerà su questo tema il corso formativo organizzato da Opi Firenze-Pistoia che mira a fornire le nozioni basilari e gli strumenti pratici per il riconoscimento e l'approccio in emergenza al bambino intossicato. L’iniziativa si svolgerà il 21 marzo a partire dalle 13.45 nella sede fiorentina dell’Ordine (via P. da Palestrina 11). Il corso, accreditato con 5.2 Ecm dalla Regione Toscana, della durata di 4 ore, è riservato a 50 partecipanti, infermieri e infermieri pediatrici.

L'obiettivo è fornire le nozioni per affrontare la maggior parte delle intossicazioni secondo un modello standardizzato, dall'accoglienza in triage alla gestione infermieristica dei principali quadri clinici. Docenti della giornata saranno Leandra Iannarelli e Simone Guagliardi che si concentreranno su “Generalità delle intossicazioni in pediatrica” e “Triage del paziente intossicato”. Nella seconda fase parleranno di “Approccio ABCDE tossicologico nel paziente pediatrico in emergenza” e “Metodiche di decontaminazione”.