Manciano in lutto: è morto l'ex sindaco Mario Mecarozzi

Lutto in provincia di Grosseto. È morto a settanta anni Mario Mecarozzi, ex sindaco di Manciano. La scomparsa è stata improvvisa, dovuta a un malore avvenuto nella frazione di Montemerano - dove abitava - nella tarda serata di sabato 2 marzo. Geometra, Mecarozzi è stato sindaco di Manciano tra il giugno 2009 e dicembre 2011 con la lista civica Manciano Comune Aperto di cui fu vicesindaco l'attuale sindaco Mirco Morini. La camera ardente è allestita presso la casa dell'ex primo cittadino a Montemerano. I funerali si svolgeranno domani, lunedì 4 marzo, alle ore 15 nella chiesa di San Giorgio in Montemerano.