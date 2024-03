Shock nella scherma: 17enne denuncia violenza di gruppo in ritiro in Toscana

Ha denunciato di esser stata vittima di violenza da parte di tre atleti italiani. La vicenda riguarda il mondo della scherma, i fatti sarebbero successi tra il 4 e 5 agosto 2023 a Chianciano Terme durante un ritiro con atleti e atlete. La denuncia arriva da una schermitrice di origine uzbeka, minorenne all'epoca dei fatti.

Stando a Il Messaggero la violenza di gruppo sarebbe avvenuta in un ritiro pre-estivo. Il mattino dopo la violenza la 17enne si sarebbe risvegliata incapace di parlare e piena di lividi e ferite. Sull'abuso indaga la Procura di Siena che ha iscritto due dei tre atleti coinvolti. Un terzo è minorenne.

Al momento del risveglio il 5 agosto l'atleta uzbeka si sarebbe svegliata coi tre in camera, tutti impegnati a fare battute esplicite e riferimenti alla violenza della notte, senza neppure a aiutarla. La 17enne avrebbe raccontato alla compagna di stanza cosa sarebbe accaduto la sera prima: sarebbe andata a festeggiare con altri atleti e poi non avrebbe ricordato più niente fino al momento del risveglio. La madre della vittima si precipitò a Chianciano per portare la ragazza in pronto soccorso e denunciare lo stupro.

Secondo il quotidiano la giovane finì al Bambin Gesù di Roma e il 9 agosto raccontò tutto alle forze dell'ordine. Non sarebbe stato preso nessun provvedimento restrittivo nei confronti degli atleti. L’avvocato della ragazza, Luciano Guidarelli, sta chiedendo da sei mesi alla Federazione italiana di scherma di intervenire e sospendere i due indagati in via cautelare, ma invano.