Una grande Use Computer Gross, vittoria importante

Mai così bella. L’Use Computer Gross irrompe nella seconda fase con una prestazione difensivamente impressionante, la migliore del campionato finora. Il 72-45 col quale la squadra di Valentino stende la Basket 7 Laghi è un piccolo-grande capolavoro, figlio di 40 minuti che letteralmente asfissiano gli avversari, una squadra che, si badi bene, ha un potenziale offensivo di tutto rispetto. L’Use la stringe nella sua morsa senza mollare mai e costruendo su questo una vittoria che esalta un Pala Sammontana mai così gremito e giustamente festante. E’ il primo passo di un girone che si preannuncia difficile ma nel quale i biancorossi dimostrano di non esserci per caso.

Rosselli e De Leone fanno subito capire che ok, la serata è giusta. Rosselli, già che c’è, sforna anche un assist al bacio a Giannone che firma il 9-2 obbligando coach Piccolo al primo ‘minuto’. Si riparte con un’infrazione di 24 secondi degli ospiti che non trovano varchi nemmeno col temuto Genovese, limitato al meglio da Mazzoni e Sesoldi. Dopo la tripla di Cerchiaro si va al primo riposo sul 16-10. Quartuccio e una bomba di Sesoldi riaprono le danze ma qui si capisce subito che, per portarla a casa, c’è un solo modo: difesa, difesa, difesa. Perché, come capita che l’Use allenti un po’, ecco che la 7 laghi torna sotto: 0-6 di parziale, 20-16 e time-out biancorosso. Piovono triple, nell’ordine Baccetti, Rosselli e Cerchiaro ed ecco che, ancora Rosselli con un tocco magico in reverse, da il via ad un finale pirotecnico che vede a segno anche Giannone e De Leone: 38-23. Quando si riparte è forse l’ultimo momento in cui gli ospiti ci provano, con uno 0-5 a firma Vai e Cassiniero. Mazzoni, che aveva iniziato sbagliando un canestro fatto da sotto, si sposta sull’arco e pianta due triple per il 46-31. Giannone e Rosselli a segno per il 50-31 e inevitabile minuto ospite. Rosselli trasforma un tecnico alla panchina nel 51-31 che, al 30’, diventa 53-35. I dieci minuti finali sono in discesa ma mai, nemmeno un secondo, i biancorossi mollano in difesa. Calabrese e Mazzoni lanciano la volata verso il finale di 72-45. Detto in altro modo, l’Use Computer Gross lascia la quarta forza del girone nord a 45 punti. Serve altro? Sì, i 4 punti del giovane Tosti ed i minuti finali di Regini e Fogli. Che sera stasera.

72-45

USE COMPUTER GROSS

Giannone 13, Regini, Baccetti 6, Sesoldi 5, Rosselli 11, Fogli, Calabrese 4, De Leone 10, Mazzoni 11, Quartuccio 1, Tosti 4, Cerchiaro 7. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

BASKET SETTE LAGHI COELSANUS

Bloise 3, Pulici, Cassinerio 2, Mina 3, Beyrne 2, Genovese 13, Alesina, Magazzini, Veronesi 3, Vai 9, Gaye 8, Piccoli 2. All. Piccolo (ass. Cantarelli/Longhi)

Arbitri: Montano di Monteriggioni e Forte di Siena

Parziali: 16-10, 38-23 (22-13), 53-35 (15-12), 72-45 (19-10)