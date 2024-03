Il conducente 62enne di un'auto è morto tra via Perfetti Ricasoli e via Parri a Sesto Fiorentino. Col suo mezzo si è schiantato contro il carrello di un rimorchio a due assi che si è staccato dalla motrice. Il tragico fatto si è svolto attorno alle 19. I vigili del fuoco di Firenze Ovest hanno estratto l'uomo consegnandolo ai sanitari inviati del 118, ma dopo le manovre di rianimazione non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.