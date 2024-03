Consegnati attestati ai detenuti del corso di cucina di Lucca

Questa mattina (4 marzo) gli assessori alla cultura Mia Pisano e al sociale Giovanni Minniti sono intervenuti nel carcere di San Giorgio, dove si è svolta la consegna degli attestati ai detenuti che hanno preso parte nelle scorse settimane ad un corso di cucina, promosso e curato dall’Associazione Cuochi Lucchesi. All’appuntamento erano presenti anche il prefetto Giuseppa Scaduto e la direttrice della casa circondariale Santina Savoca. E’ stata questa l’occasione per complimentarsi con i corsisti per il risultato raggiunto e anche per assaggiare alcuni piatti cucinati per l’occasione.