Dramma a Quarrata, 28enne finisce fuori strada e muore

Un dramma si è consumato nella tarda serata di domenica 3 marzo a Quarrata. Alle 21.30 circa è morto Ivan Niccolai, 28 anni, in seguito a un incidente d'auto. Il fatto è avvenuto in via Settola nella frazione di Spedalino.

Il giovane era a bordo della sua auto, era solo. Per cause da chiarire ha sbandato e ha perso il controllo del mezzo. All'altezza della rotonda di Carabattole la vettura ha slittato ed è finita in un fosso.

Sul posto l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Agliana, i carabinieri, i vigili del fuoco. Per Niccolai non c'è stato niente da fare.