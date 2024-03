Fuga dall'ospedale con il figlio appena nato, trovata madre nel Grossetano

Si sono concluse quest'oggi le ricerche della madre che era scappata dall'ospedale Santa Chiara di Pisa con il neonato di appena 7 giorni di vita, senza firmare il foglio delle dimissioni e senza la dovuta autorizzazione.

I carabinieri di Pisa hanno avviato le ricerche dal momento della scomparsa, nel primo pomeriggio del 28 febbraio. Le ricerche sono state avviate anche su Livorno e Grosseto. Proprio in un comune di questa ultima provincia i militari hanno rintracciato i genitori e il neonato, assieme all'altro figlio minore.

La famiglia era tutta in buone condizioni. Il padre era stato rintracciato inizialmente, ma del piccolo non c'erano tracce. Pare che la famiglia non volesse avere i colloqui con i servizi sociali per i rischi legati all'allontanamento dell'ultimo nato.