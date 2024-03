Fuma a letto, la coperta va a fuoco: 60enne muore intossicato

Un uomo di 60 anni è morto nella sua abitazione a Vaiana, nel comune di Pietrasanta, a causa dell'intossicazione da fumo dopo che la coperta su cui fumava a letto è andata a fuoco. Si ritiene che l'uomo, che viveva da solo, si sia addormentato fumando, causando così l'incendio che ha provocato la sua morte. L'allarme è stato dato dal fratello, preoccupato per non aver avuto sue notizie. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, dei soccorsi del 118 e della polizia, non è stato possibile salvare la vita dell'uomo.