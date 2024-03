Giornata Mondiale Consapevolezza Autismo 2024, ad aprile spettacolo a Livorno

Anche la Regione sarà al fianco del progetto, ideato dal Coordinamento Toscano Associazioni per l’Autismo, che il prossimo 3 aprile porterà sul palco del Teatro Goldoni di Livorno una super band guidata da Paolo Fresu. L’iniziativa, che si svolge nell’ambito della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (che ricorre il 2 aprile di ogni anno dal 2007), prevede un omaggio a David Bowie con un concerto dal titolo ‘Heroes’. Insieme alla Regione anche Comune di Livorno, Teatro Goldoni e Officine della Cultura.

Ad interpretare l’artista britannico, insieme a Paolo Fresu (tromba) ci saranno Petra Magoni (voce), Filippo Vignato (trombone), Francesco Diodati (chitarra), Francesco Ponticelli (basso), Christian Meyer (batteria).

“L’arte al servizio di una grande causa di umanità e di civiltà”, ha detto il presidente Eugenio Giani. “Quello che avverrà al teatro Goldoni di Livorno il prossimo 3 aprile è un evento importantissimo che sosteniamo convintamente. Sarà un’occasione preziosa per conoscere l’impegno delle famiglie e delle associazioni per l’autismo, per supportarle, ma anche per condividere concretamente con loro il cammino verso una società più accogliente e più inclusiva. La musica, con l’omaggio a David Bowie, affidato a artisti di straordinario valore, sarà il canale giusto per dare forza e emozione a questo messaggio. Sono sicuro che Livorno e l’intera Toscana risponderanno prontamente a questo invito”.

Fonte: Regione Toscana