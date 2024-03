Guida sotto uso di droghe, denunciato. Un altro autista guidava senza patente, veicolo sequestrato

Durante i servizi di controllo del territorio i carabinieri di San Miniato hanno denunciato due persone nel fine settimana appena trascorso. In particolare, un conducente è stato fermato mentre guidava un'auto intestata a terzi e senza mai aver conseguito la patente di guida, risultando recidivo. Il veicolo è stato sequestrato amministrativamente come previsto dalla legge. In un altro caso, un conducente coinvolto in un incidente è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Dopo essere stato ricoverato per accertamenti, è risultato positivo all'uso di droghe attraverso esami tossicologici. La sua patente di guida è stata ritirata e è stato denunciato in stato di libertà.