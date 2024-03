Lucca Summer Festival, accordo con il Comune fino al 2028

E’ stato firmato e approvato dalla giunta comunale l’accordo quadro che lega la città al Lucca Summer Festival fino al 2028.

Con il documento amministrazione comunale e la società D’Alessandro & Galli si impegnano per sviluppare ulteriormente il connubio vincente che ha reso Lucca un riferimento internazionale per la musica ed i concerti dal vivo.

Erano presenti alla conferenza stampa per la presentazione dell’accordo il sindaco di Lucca Mario Pardini, gli assessori comunali Paola Granucci, Mia Pisano e Remo Santini e Domenico D'Alessandro, patron della manifestazione, che hanno espresso soddisfazione per questo nuovo traguardo di crescita congiunta e rinnovamento.

Per tutta la durata dell’accordo si prevede almeno un concerto al Campo Balilla e nelle edizioni 2024 e 2026 un evento dedicato al maestro Giacomo Puccini. Ai fini di una costante promozione della cultura, verranno inoltre assegnati agli studenti più meritevoli delle scuole medie superiori lucchesi alcuni biglietti omaggio per i concerti, secondo criteri e forme che il Comune di Lucca concerterà con le istituzioni scolastiche territoriali.

L’amministrazione comunale riconosce ancora al Lucca Summer Festival il proprio patrocinio, per ribadire apprezzamento, adesione e pieno sostegno alla manifestazione, in ragione dell’importanza culturale ed economica assunta per la città. Un percorso quindi che cresce e si rinnova con programmazione e sinergia, verso traguardi sempre più ambiziosi.

“Ogni grande evento per dare il massimo necessita di programmazione – dichiara Mario Pardini, sindaco di Lucca - grazie al protocollo d’intesa fra il Comune di Lucca e la D’Alessandro & Galli anche il Lucca Summer Festival adesso è nelle condizioni imprenditoriali di garantire i migliori concerti internazionali fino al 2028”.

“La nuova convenzione – dichiarano gli assessori Granucci, Pisano e Santini - continua ad offrire una cornice giuridica adeguata e trasparente per la realizzazione di un evento che soddisfa interessi culturali, economici e di promozione del territorio. Prosegue quindi con rinnovata sinergia ed ambizione un percorso di eccellenza, che ha consacrato Lucca tra le capitali mondiali della musica. Un virtuoso modello di collaborazione pubblico – privato a beneficio di tutta la città”.

"La firma di questo accordo – aggiunge Mimmo D’Alessandro, patron del LSF - arriva nel momento in cui Lucca Summer Festival sembra aver raggiunto il suo massimo con uno dei migliori cartelloni di sempre e con un’affluenza di pubblico altissima. Grazie a questo accordo col Comune di Lucca lavoreremo per andare oltre il massimo e portare Lucca Summer Festival verso livelli ancora più alti da qui al 2028”.