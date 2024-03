Malore in auto per una 70enne a San Giuliano, muore al pronto soccorso

Una donna di 70 anni è morta dopo un malore avvenuto in auto, mentre il mezzo era fermo. Il fatto è accaduto ieri sera alle 19 circa a San Giuliano Terme, in via Che Guevara. La donna, residente in zona, aveva avuto difficoltà respiratorie e perdita di coscienza. Sul posto i sanitari della Pubblica assistenza di Pisa. Il trasferimento è avvenuto in codice rosso ma il medico, all'arrivo in pronto soccorso, non ha potuto far altro che constatare il decesso.