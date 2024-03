Otto marzo a Campostaggia con visite audiologiche gratuite

In occasione della Giornata mondiale della Donna di venerdì 8 marzo, l'ospedale di Campostaggia organizza una serie di iniziative per celebrare questa importante ricorrenza con eventi sanitari e ricreativi.

L’appuntamento, come da tradizione, si pone l’obiettivo di promuovere, attraverso un’offerta di prestazione sanitaria gratuita che quest'anno riguarderà la sfera audiologica, la prevenzione quale elemento fondamentale della salute della donna.



L'iniziativa si articolerà in due momenti distinti: la prima parte della mattinata dedicata alle visite gratuite riservate alle donne; la seconda con un breve concerto aperto a tutti. Durante l’esibizione, saranno eseguiti brani di J.S. Bach, Mozart, Schubert, Godard, Saint -Saëns, Cilea, Bizet e Puccini.



ore 8,30 -12,30

• Visita otoscopica (per la verifica della pervietà del condotto uditivo)

• Esame audiometrico tonale

Piano 1 ambulatorio n°1



Per accedere alla prestazione è necessario prenotarsi chiamando i numeri 0577 994712/994902



Ore 11,30 Concerto presso l’auditorium "Carlo Buffi” piano -1

con la partecipazione di

Giulia Orlandini - Soprano

Andrea Pammolli - Pianoforte/Clavicembalo

Franco Vichi - Flauto