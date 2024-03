Playoff più vicini per l'Use Rosa dopo il match contro Roma

Contava vincere e la vittoria è arrivata. Missione compiuta per l’Use Rosa Scotti che batte la Stella Azzurra Roma per 65-50 facendo così un altro passettino in avanti verso l’obiettivo playoff. Come capita sempre in questo tipo di partite dove il pronostico ti obbliga a non sbagliare, lo spettacolo non ne guadagna ma, in fin dei conti, la squadra di Alessio Cioni fa quello che deve fare e mai, durante l’arco dei 40 minuti, perde il controllo della gara. Poi, quando le cose non vanno benissimo, basta andare da Miscenko ed il gioco è fatto. La pivot lettone chiude con un’altra doppia/doppia da 18 punti e 17 rimbalzi e, alla sua ombra, si conferma il momento positivo della varie Villaruel, Ruffini e Patanè. Ora la sosta per la Coppa Italia, poi la doppia trasferta a Carugate e Torino, un passaggio forse decisivo per centrare l’obiettivo che, è bene non dimenticarlo, è tutt’altro che scontato visto l’alto livello di questo girone.

L’inizio non è esaltante con Merisio che commette subito due falli ed il ritmo che non ne vuol sapere di alzarsi. Il primo scossone arriva dalle lunghe con Manetti e Miscenko che segnano l’8-3. La Stella fatica ad entrare in partita e, dopo l’11-3 di Patanè dall’arco, Villaruel fissa il 15-7 del 10’. Pare tutto in discesa quando Villaruel mette due triple per il 22-10 ma, proprio qui, arriva l’unico black-out della partita con le romane che rientrano sotto fino al 22-17 con un parziale di 0-7. Frigo arriva anche al 24-22 obbligando coach Cioni ad un timeout che fa bene visto che arrivano subito due bombe rispettivamente di Castellani e Ruffini. Al riposo siamo 30-26.

La ‘rottura’ della Scotti prosegue anche al ritorno in campo quando, però, ecco che sulla gara irrompe Miscenko. In post basso la pivot è immarcabile ed i suoi 6 punti consecutivi riportano il sereno anche perché Patanè, Villaruel e Stoichkova firmano il 44-30. Al 30’ siamo 48-36 e l’ultima frazione inizia con le mani fredde da entrambe le parti tanto che il primo canestro arriva con Miscenko dopo 3 minuti. Stoichkova e Merisio dall’arco danno la spallata decisiva alla partita e, dopo il 55-41, la gara, di fatto, non ha più storia. L’Use Rosa controlla senza problemi, Fiaschi si toglie la soddisfazione di u n2/2 dalla lunetta e la vittoria è servita: 65-50.

USE ROSA SCOTTI - STELLA AZZURRA ROMA 65-50



USE ROSA SCOTTI

Fiaschi 2, Castellani 5, Ruffini 3, Patanè 8, Stoichkova 5, Merisio 11, Avonto, Villaruel 9, Manetti 4, Antonini, Casini, Miscenko 18. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

STELLA AZZURRA ROMA

Schena 13, Brzonova 9, Comandini, Frigo 14, Ndiaye ne, Vicentini, Zangara 1, Pelka ne, Garofalo 7, Sasso 6. All. Chimenti

Arbitri: Esposito di San Benedetto del Tronto e Antimiani di Montegranaro

Parziali: 15-7 (15-7), 30-26 (15-19), 48-36 (18-10), 65-50 (17-14)

Le statistiche della partita:

https://www.legabasketfemminile.it/MatchStats.aspx?ID=301&MID=52167&rg=

Fonte: Use Basket Empoli