Premio donne sanminiatesi 2024 a 5 volti noti della comunità

Sabato 9 marzo 2024, alle 16, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale a San Miniato, si svolgerà la 15^ edizione del Premio donne sanminiatesi, il riconoscimento che il Comune di San Miniato, in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità, assegna a quattro donne sanminiatesi che si sono distinte nell’ambito della tecnica, della scienza, dell’arte e della musica, divenendo figure di riferimento per la comunità.

Saranno premiate:

- Paola Ciurli di Ponte a Egola, storica voce di Radio 4, impegnata nel mondo dell'associazionismo;

- Simona Marianelli di Ponte a Egola, imprenditrice nell'attività conciaria e appassionata di sport;

- Maresca Morelli di San Miniato, titolare di un atelier di moda, impegnata nel volontariato;

- Monica Rosi di La Scala, premio alla memoria, insegnante all'Istituto Comprensivo "Buonarroti";

- Luana Vivaldi di San Donato, fondatrice dell'associazione "Il Melograno", molto attiva nella parrocchia.

Oltre alle premiate, saranno presenti anche le commissarie e le studentesse del Liceo “Marconi” di La Scala che hanno condotto le interviste contenute nel "Quaderno delle donne sanminiatesi 2010 - 2024", che verrà consegnato ai presenti.