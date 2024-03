Presidio sanitario di Monsummano, per lavori alla rete elettrica dalle 9 di domani sospesi i servizi

Per lavori dell’ente gestore alla rete elettrica, domani mattina a partire dalle 9 saranno sospesi i servizi presso il presidio sanitario di Monsummano in via Calatafimi. Fino a quell’ora le attività saranno svolte regolarmente, dopo le 9 i servizi saranno spostati nelle sedi della rete territoriale. Già da questa mattina i cittadini che avevano prenotato visite specialistiche, sono stati contattati telefonicamente per ricevere comunicazione dello spostamento in altra sede nel territorio della Valdinievole.

Quanto alle attività Cup, saranno spostate presso la Casa della Salute di Larciano che domani resterà aperta. Per offrire informazioni utili sugli spostamenti, da domani mattina è a disposizione un numero di telefono a cui chiamare: 0573 228890. L’azienda sanitaria si scusa anticipatamente nel caso si dovessero verificare dei disagi. Con la conclusione dei lavori nel pomeriggio, il presidio di Monsummano tornerà attivo regolarmente.