Reddito di cittadinanza irregolare, 500mila euro recuperati dalla finanza di Pistoia

Reddito di cittadinanza senza i requisiti, denunciati dalla guardia di finanza 21 persone che avevano percepito indebitamente oltre 500mila euro. 11 sono state scoperte dai finanzieri di Pistoia, 3 da quelli di Montecatini e 7 da nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Pistoia.

Il requisito principale è l'assenza della residenza in Italia per 11 persone originarie di Marocco, Nigeria e Pakistan. Otto invece avevano omesso di indicare i precedenti giudiziari. Tra questi una persona era agli arresti domiciliari in Valdinievole per truffa e ricettazione.

In altri casi, infine, sono stati scoperti dei 'finti poveri'. Particolarmente significativo l’episodio relativo ad un sessantenne di origine filippina, residente a Pistoia, che aveva ottenuto l’erogazione del reddito di cittadinanza, per euro 2.108, mentre la consorte, lavorando come colf, aveva guadagnato, ma non dichiarato al fisco, tra il 2017 ed il 2021, oltre 92.000 euro di compensi.