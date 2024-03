Accoltella il figlio di 27 anni dopo una lite con la moglie

Un uomo di Viareggio è stato arrestato dopo aver accoltellato il figlio di 27 anni durante un litigio con la moglie. I carabinieri sono intervenuti nella lite familiare nel quartiere di Varignano. Il giovane è stato ferito a una coscia con un coltello, ma non è in pericolo di vita e è stato trasportato in ospedale. Il motivo dello scontro tra marito e moglie è ancora sconosciuto. L'incidente ha spaventato i vicini, ma l'intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente.