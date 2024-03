Ambiente bene comune, Bando Fondazione CrLucca per la biodiversità

“Ambiente bene comune” è la denominazione del nuovo bando aperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in scadenza il 12 aprile.

Un titolo, in piena sintonia con lo spirito di Pianeta Terra Festival, che spiega già da solo con efficacia il principio ispiratore dell’iniziativa e i criteri con cui verranno selezionate le richieste di contributo, da inserire sul Portale ROL accessibile dal sito www.fondazionecarilucca.it.

Ci sono risorse per ben 2 milioni, suddivisi nel triennio 2024-2026, coi quali si intende sostenere progetti di tutela, di ripristino e valorizzazione della biodiversità e del cosiddetto “capitale naturale”, per affrontare le sfide di oggi: il cambiamento climatico, il rischio idrico, l'inquinamento acustico-ambientale, il dissesto idrogeologico e la gestione del rischio di calamità ambientali, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e la Strategia per la Biodiversità dell’Unione Europea.

Non si attendono in questo caso proposte legate alla sola sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, ma progetti volti a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, intensificare la presenza di aree verdi, attuare azioni di riforestazione, promuovere la mobilità e il turismo sostenibile e, ovviamente, favorire misure di protezione e prevenzione del rischio ambientale. In una parola, concretezza.

Tema di grande interesse è poi quello della salvaguardia degli ecosistemi mediante corridoi ecologici, forestazione, azioni per preservare l’agricoltura di prossimità, tutela degli insetti impollinatori. A questo proposito la Fondazione, proprio tramite questo bando, partecipa all’iniziativa “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità”, ideata da Filiera Futura, l’associazione che sostiene progetti nel settore agroalimentare italiano cui aderiscono anche fondazioni di origine bancaria. In linea con gli obiettivi del bando, “+ Api” intende infatti promuovere il valore della biodiversità in tutta Italia, attraverso la creazione di oasi fiorite, spazi verdi ricchi di essenze mellifere, habitat ideali per le api e per gli altri insetti impollinatori, con il coinvolgimento attivo delle comunità.

Entro e non oltre il 12 aprile, alle ore 17.00, possono inserire la domanda enti pubblici, enti del Terzo Settore e altre associazioni e fondazioni che abbiano tra i propri scopi statutari la tutela e la promozione ambientale o lo sviluppo della comunità locale, proponendo progetti per i quali si richiede un cofinanziamento di almeno il 50%.

Per ogni ulteriore chiarimento relativo all’operatività del portale ROL è possibile fare riferimento all’help desk (da lunedì a venerdì, ore 9.00-19.00

tel: 800 776414 – mail: assistenzarolfcrlu@strutturainformatica.com).

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca