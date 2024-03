Carlo Fuortes indicato dal Consiglio di indirizzo come sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino

Il consiglio di indirizzo della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino ha indicato il nome di Carlo Fuortes, ex amministratore delegato Rai, come sovrintendente per l'ente lirico. Il suo nome era il più papabile da tempo. Il nuovo Consiglio di indirizzo si è riunito stamattina per la prima volta a Palazzo Vecchio. Il presidente Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha proposto una terna di nomi ai consiglieri da cui è stato indicato Fuortes. Il nome ora andrà al vaglio del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.