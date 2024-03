Donne entrano gratis a Palazzo Pitti e a Boboli per l'8 Marzo

Ingresso gratuito per tutte le donne alla Galleria delle Statue e delle Pitture, in Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna: le Gallerie degli Uffizi aderiscono infatti al programma dedicato alla ricorrenza da parte del Ministero della Cultura per i musei e i luoghi della cultura statali.

Non solo. Il complesso museale lancerà simbolicamente sul proprio sito l’8 marzo una mostra tesa a valorizzare la presenza femminile nelle collezioni degli Uffizi: Storie di donne e potere tra Oriente e Occidente nella serie gioviana degli Uffizi, rassegna focalizzata sui volti di alcune donne illustri della Storia selezionati dalla raccolta di ritratti della Galleria.

Protagoniste dell’esposizione, la Regina Roxelana (Rohatyn? 1500 circa - Istanbul 1558), la Principessa ottomana Mihrimah Sultan detta Cámeria (Istanbul 1522 – 1578), l’ambasciatrice spagnola e quindi Regina d’Inghilterra Caterina d’Aragona (Alcalá de Henares 1485 - Kimbolton, Huntingdon, 1536) la celebre poetessa Vittoria Colonna (Marino 1490 – Roma 1547), la Regina di Francia Caterina de’ Medici.

L’ipervisione, curata dal Dipartimento di Strategie Digitali delle Gallerie, si avvale dei contributi testuali di Alberica Barbolani da Montauto, Patrizia Naldini, Katiuscia Quinci, Simone Rovida e sarà visitabile all’indirizzo www.uffizi.it/mostre-virtuali/storie-di-donne-nella-gioviana

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio Stampa