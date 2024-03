Elezioni a Casciana Terme Lari, proseguono gli incontri di Chiara Ciccarè

Un calendario fitto di incontri e proposte programmatiche sta contraddistinguendo la campagna elettorale di Chiara Ciccarè, candidata di centrosinistra a Sindaca del Comune di Casciana Terme Lari.

Dopo aver posto l’attenzione della comunità locale sulle priorità in ambito scolastico, in occasione del primo laboratorio di idee dello scorso 1° marzo (ovvero il completamento del polo scolastico a Casciana Terme e la realizzazione delle scuole medie a Perignano), sono adesso in programma tre incontri più informali con la cittadinanza, direttamente nei luoghi di incontro principali delle singole frazioni.

Venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale delle Donne, Ciccarè sarà di nuovo a Perignano, al bar La Piazzetta, a partire dalle 18,30. Il giorno dopo, sabato 9 marzo, dalle 8,30 del mattino sarà possibile incontrare la candidata a Sindaca al Circolo Acli di Collemontanino. Infine, domenica 10 marzo, dalle ore 9,00, Chiara Ciccarè sarà a disposizione dei cittadini al Circolo La Rocca di Parlascio.

Dopo questi tre incontri, martedì 12 marzo torneranno in scena i laboratori di idee programmatici. Stavolta, il luogo di incontro con i cittadini sarà il Circolo Arci di Cevoli: dalle ore 21,30 spazio al contributo diretto di tutti coloro i quali intenderanno partecipare, potendo così proporre spunti e suggerimenti sulle priorità in ambito socio-sanitario. Tra le principali, già all’attenzione di Chiara Ciccarè: la collaborazione sempre più stretta con la Società della Salute per riportare alcuni servizi sui territori, la dotazione di spazi idonei per i medici di base (sul modello di Casciana Alta e Lavaiano) e, infine, la creazione di un polo per i servizi sanitari puntando sulle Terme di Casciana.

Fonte: Ufficio Stampa