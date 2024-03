Elezioni Chianciano Terme, Grazia Torelli: "Non lasceremo indietro nessuno"

“Non vogliamo lasciare indietro nessuno e, per fare questo, abbiamo bisogno di tutti. Sono pronta a interpretare quel sentimento di riscatto che c’è già in tantissimi chiancianesi delusi soprattutto dal decadimento e dalle mancate promesse degli ultimi dieci anni. Siamo pronti a governare Chianciano Terme con le idee che saranno declinate nei prossimi mesi e a cui lavoreremo insieme”. Così Grazia Torelli, candidata sindaca per la lista civica Chianciano Terme città aperta, sostenuta dai partiti del centrosinistra Pd, Italia Viva, Azione, Psi e dalla lista civica Insieme per Chianciano Terme di Paolo Piccinelli.

“Lo dico prima da cittadina e poi da donna delle istituzioni. Io amo Chianciano, vedo com’è e immagino come potrebbe diventare. Con le tante potenzialità inespresse, con la sua vocazione nazionale - non solo Terme, ma centro di cultura e turismo in posizione baricentrica in Toscana tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia. Ma per cambiare davvero Chianciano Terme avrò bisogno di tutti: della società civile, dei professionisti, delle migliori intelligenze che vorranno donare un po’ del proprio tempo per la nostra comunità e anche di tutti colori i quali non si riconoscono più nella giunta uscente. Io ho un progetto per Chianciano Terme e sono convinta che il governo della città passi, in primo luogo, dalle gambe delle persone che ne incarnano l’idea, prima ancora che dalle formule politiche” aggiunge Torelli.

“La mia, e lo dice il nome che abbiamo scelto per la nostra lista Chianciano Terme Città aperta, è una candidatura inclusiva e aperta a tutti coloro che condivideranno la nostra base programmatica, arricchendola con idee e proposte che vanno nell’unica direzione che ci interessa: fare gli interessi dei chiancianesi.

Della mia conoscenza della macchina amministrativa parla la mia esperienza professionale nel campo del turismo e della pubblica amministrazione anni in cui ho soprattutto avuto la possibilità di parlare con tanti addetti ai lavori e tanti concittadini, condividendone le paure e le speranze, le esigenze quotidiane e la voglia di partecipare al cambiamento della nostra Chianciano. Ringrazio per il sostegno e la fiducia nei miei confronti tutti i partiti del centrosinistra e le liste civiche che hanno voluto condividere con me questo percorso entusiasmante” spiega ancora Torelli.

“Riqualificazione urbanistica, riposizionamento economico, accompagnamento del complesso percorso di rilancio delle Terme, sviluppo turistico e culturale, politiche sociali, con particolare attenzione ai soggetti fragili ma anche a giovani, associazioni e famiglie: questi i temi principali su cui abbiamo già aperto un confronto con tutte le forze progressiste di centrosinistra, con le giovani energie della città e con tutti coloro i quali hanno a cuore il futuro di Chianciano Terme e vogliono portare un contributo di idee per la definizione di un progetto di ampio respiro che guardi almeno allo sviluppo per i prossimi dieci anni” conclude la candidata sindaca.

Fonte: Ufficio Stampa