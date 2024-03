Facebook e Instagram in down, accesso negato in Toscana

Down di Facebook e Instagram nella giornata di oggi, martedì 5 marzo. Dal pomeriggio i due noti social network hanno smesso di funzionare per gli utenti toscani e italiani. Sulla piattaforma dal pollice in su, è apparso per alcuni utenti il seguente messaggio: "Facebook al momento non è disponibile a causa di un'operazione di manutenzione e dovrebbe tornare ad essere disponibile tra pochi minuti. Nel frattempo, scopri perché stai vedendo questo messaggio. Grazie per la pazienza mentre miglioriamo il sito". In alcuni casi, l'utente è stato 'buttato fuori' da Facebook.

Per Instagram, stesso problema. È possibile accedere ma non sono visibili post, reels e profili aggiornati. "Impossibile aggiornare il feed", è il messaggio principale dell'app dedicata ai contenuti video. Non risulta disponibile neppure Threads, l'altra app lanciata da pochi mesi che vuole 'sostituirsi' a X (Twitter).

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO