Festa della Donna, foto di Andrea Varani all'asta per sostenere il Centro Lilith

Sarà una Festa della Donna all’insegna della solidarietà e della beneficenza quella di venerdì 8 marzo 2024.

È in programma un’asta benefica straordinaria che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, Centro antiviolenza per donne e minori nato nel 2002 come risposta alle numerose richieste di aiuto da parte di donne maltrattate.

Da ormai anni Pellemoda, azienda di abbigliamento in pelle che ha sede al Terrafino di Empoli, supporta Lilith e da questa collaborazione nasce l’evento charity che vede al centro 30 fotografie del grande fotografo empolese Andrea Varani, esposte in questi mesi in altrettante boutique nel centro storico di Empoli.

Quegli scatti saranno messi all’asta nella serata di venerdì 8 marzo, dalle 18, presso Atelier Bagnoli, in Via della Quercia 8, a Montelupo Fiorentino, in un evento a invito, che gode anche del patrocinio del Comune di Empoli, promosso da Andrea Varani e organizzato dalla stessa associazione Lilith con il sostegno di Confartigianato, ConfCommercio, Confesercenti, CNA e Confindustria.

Le foto saranno messe all’asta proseguendo un progetto nato a fine 2023 con l’esposizione di 14 scatti di Andrea Varani ospitati all’interno di Pellemoda, opere tratte dal suo libro ‘Men Off’, incorniciate con l’utilizzo creativo degli scarti in pelle delle produzioni dell’azienda della Holding Morelli. Attenzione al riciclo creativo, alla sostenibilità ma anche alla cura verso il prossimo.

Quella che trova casa nel centro antiviolenza fondato dalla presidente Eleonora Gallerini, divenuto in questi anni un luogo di ascolto unico e progettualmente innovativo sul territorio, di relazione, di aiuto per donne in difficoltà a causa di violenza psicologica, economica, fisica, sessuale e stalking.

Una Festa della Donna e un’asta per le donne. Legate alle donne sono le foto tratte dall’archivio di una vita artistica di Andrea Varani, attivo sin dagli anni ’80, e scattate tra il 1996 e il 2023, che rappresentano ritratti femminili. Le 30 foto all’asta per beneficenza saranno autografate dall’artista e saranno battute da Stefano Agnoloni, maestro di galateo.

Sarà un modo per assicurarsi una riproduzione in formato ridotto delle foto più grandi già in mostra presso la sede di Pellemoda, pezzi unici che saranno poi portati in esposizione in giro per il mondo. Ma le trenta foto di Varani battute all’asta sono davvero speciali, hanno il ‘potere’ di sostenere l’opera antiviolenza di Lilith.

Pellemoda

Nasce a Vinci nel 1979 ad opera di Bruno Morelli, forte dell’esperienza degli oltre 250 artigiani distribuiti nelle unità produttive di Empoli, l’azienda oggi è in grado di realizzare circa 200.000 capi l’anno in pelle e tessuto, tutti caratterizzati da lavorazioni particolari grazie all’intervento di mani sapienti, ma anche all’impiego di macchinari e di tecniche di lavorazione di assoluta avanguardia. I due stabilimenti sono situati al centro di un distretto industriale che ancora conserva patrimoni di sensibilità e di esperienze tramandate da generazioni. Entrati negli anni Novanta e alla guida dell’azienda da oltre dieci anni, i due figli di Bruno Morelli, Azzurra e Giampaolo, hanno ulteriormente ampliato le partnership con i brand del lusso internazionali e approfondito la ricerca di tessuti speciali, spesso esclusivi. L’archivio storico che raggruppa oltre 6.000 capi, testimonia i traguardi raggiunti anno dopo anno e fornisce spunti di riflessione per stilisti e uomini prodotto. Da sempre sensibile ai temi relativi all’ambiente e alla sostenibilità, l’azienda ha iniziato dal 2016 un intenso e articolato percorso che le ha consentito di ottenere importanti certificazioni quali la SA8000 e la ISO 14001 e la più recente la ISO45001, nel 2021, sistema di gestione focalizzato sulle condizioni di lavoro. Inoltre Pellemoda è fortemente impegnata nel coinvolgimento dell’intera filiera per il protocollo ZDHC atto a eliminare gradualmente le sostanze chimiche pericolose utilizzate nei vari processi. Un impegno che garantisce la tracciabilità di ogni singolo capo e produzioni ecosostenibili.

Andrea Varani

Nato a Firenze, Andrea Varani, poco più che ventenne, inizia la carriera di fotografo nei primi anni 80, trasformando una passione (inizialmente condivisa con il padre, apprezzato e premiato foto amatore) in professione che a tutt'oggi, sebbene totalmente mutata con l'avvento del digitale prima e dei social media dopo, esercita con immutato entusiasmo e curiosità. A metà degli anni 80, ancora in Toscana, avviene uno dei due incontri più significativi e proficui che definisce la svolta per la vita professionale di Andrea nella fotografia di moda. Ha inizio, infatti, la collaborazione con Jean Yves Malbos, art director parigino, di notevole spessore e capacità con il quale, oltre ad allacciare una profonda amicizia, Andrea fa un vero salto di qualità cominciando fruttuose collaborazioni con alcune riviste di moda più rappresentative del momento e che, in seguito, lo porteranno professionalmente a Milano. Proprio qui, appena ventiseienne, avviene il secondo incontro fondamentale per Andrea, quello con Flavio Lucchini, creatore delle più importanti testate di moda, art director, editore e artista, periodo nel quale consolida e crea il proprio genere, senza cavalcare alcun modello dominante, affermando così il proprio stile. Molti anni più tardi, nel dicembre del 2014, arriva per Andrea la consacrazione artistica con la mostra personale che La Triennale di Milano gli dedica, intitolata "Untitled 199 - Itinerari di Moda", composta da 250 foto riproducenti istanti di moda e viaggi che, nell'insieme, compongono il percorso professionale e personale di Andrea. Schivo, lontano dai clamori e dalla mondanità Andrea, appena possibile, ritorna sempre nella sua Toscana, immerso nel verde delle sue campagne che alterna, ogni volta che può, alla spiaggia e la giungla lussureggiante di Tulum e alla savana selvaggia di Amboseli, luoghi lontani e diversi tra loro ma accomunati da una splendida natura dove potersi rigenerare.

Fonte: Ufficio Stampa