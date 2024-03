Finto carabiniere arrestato a Pistoia: aveva truffato anziana

Un 21enne di Napoli che si era spacciato come finto maresciallo dei carabinieri per una truffa è stato arrestato a Pistoia dalla squadra mobile e dalla polfer. Il trucchetto è lo stesso di molte altre volte. Un'anziana, in questo caso un'83enne, è stata chiamata al telefono fisso di casa da un presunto militare dell'Arma, affermando che la figlia aveva causato un grave incidente (mai accaduto in realtà) e che per evitare l'arresto, dopo che una persona era finita in ospedale in gravi condizioni, avrebbe dovuto pagare una somma di denaro. A ritirare i soldi si sarebbe presentato un carabiniere a casa. Poco dopo, il giovane si è fatto dare mille euro e vari gioielli in una busta, per poi scappare. Ma gli agenti della polfer lo hanno fermato nel sottopasso della stazione prima di prendere un treno per napoli. Nelle tasche del cappotto c'era la busta con il maltolto. Accompagnato in questura, ora il 21enne è in carcere in attesa dell'udienza di convalida.