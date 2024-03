Gialloblu Castelfiorentino, gara perfetta nel posticipo

E’ la prestazione perfetta quella che il Gialloblu Castelfiorentino sfodera nel posticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Al PalaBetti i ragazzi di coach Dario Chiarugi spazzano letteralmente via il Libero Basket Siena portando a casa una sfida delicatissima contro una diretta concorrente. 80-55 il punteggio che lampeggia al 40′, frutto di una gara solida e intensa che permette ai gialloblu non soltanto di tornare a -2 dai senesi, ma anche di ribaltare il passivo subito nel match di andata, chiuso dal Libero Basket sul 60-43. Al PalaBetti ne emerge una grande prova dell’intero collettivo castellano, con Dragoni mvp di una gara in cui, nonostante le pesanti assenze di Cavini, Ciampolini, Caggiano, Cetti e Pratelli, i ragazzi di Chiarugi sfoggiano la miglior prestazione stagionale, andando peraltro tutti a segno.

Fisicità e intensità, sia in attacco che in difesa, caratterizzano i quaranta minuti di gioco. Ottimo l’approccio dei padroni di casa, che fin dalla palla a due si mostrano determinati a portare a casa una partita fondamentale nell’economia della propria stagione. Così, dopo aver messo la testa avanti, allungano fino a toccare il +8 al primo riposo (18-10), divario che nella seconda frazione riescono a difendere dagli assalti senesi andando all’intervallo sul 35-29. Il momento più delicato, quello del rientro dagli spogliatoi, è lo stesso che indirizza la sfida: la perfetta sinfonia castellana piazza un break di 24-16 che vale il 59-45 alla terza sirena. Un vantaggio che, nel rettilineo finale, si trasforma in un abisso. Un ultimo parziale a senso unico mette l’ipoteca, l’impresa è riuscita.

Prossimo impegno domenica 10 marzo alle 18 nel derby esterno contro il Basket Certaldo.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – LIBERO BASKET SIENA 80-55

Tabellino: Damiani 10, Flotta 5, Carzoli 1, Talluri J. 6, Tavarez 5, Buti 3, Zampacavallo 2, Dragoni 12, Turini 16, Talluri T. 4, Bartolini 8, Iserani 8. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 18-10, 35-29 (17-19), 59-45 (24-16), 80-55 (21-10)

Arbitri: Cammilli e Giannini di Empoli.

Fonte: Abc - Ufficio stampa