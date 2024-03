"Azienda ferma per un giorno, ma non ci tolgono l'energia elettrica come previsto"

"Abbiamo dovuto fermare la produzione e lasciare i dipendenti a casa, perché era riportato che avrebbero dovuto toglierci l'energia elettrica. Ma oggi non è stato così, la corrente elettrica c'era. SPi è scoperto che il nostro civico era stato incluso per sbaglio tra quelli interessati dai lavori alla cabina Enel Gobetti".

La titolare della Cg Meccanica Industriale dell'Osteria Bianca, frazione a Ovest di Empoli, è furibonda per una errata comunicazione che sarebbe giunta da E-Distribuzione. Il civico 107 era stato incluso negli avvisi ufficiali, sia diramati alla stampa che apposti in loco con dei manifesti. Ma nella giornata di oggi, quella decisa per i lavori, non c'è stata nessuna interruzione.

"La nostra azienda fa meccanica di precisione, lavoriamo il ferro altri macchinari meccanici che hanno bisogno dell'energia elettrica - afferma - e per questo ho lasciato i dipendenti a casa. L'interruzione era prevista alle 9, dopo due ore non era successo niente, mi sono informata e sono venuta a sapere che la nostra utenza non dipende dalla cabina Gobetti ma da quella di Ponte a Elsa. Questa è una presa in giro".

La titolare è stata informata di poter far richiamo all'azienda gestore ma rimane l'amaro in bocca di aver perso un giorno di lavoro per qualcosa che poteva essere previsto per tempo.