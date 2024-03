Morto Mauro Pallini, seguì la costruzione dell'ospedale della Versilia

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mauro Pallini, dottore in Economia e commercio, a lungo figura di spicco della sanità toscana e che ha legato il suo nome, per quando riguarda il territorio dell’attuale Azienda sanitaria, alla zona della Versilia.

Pallini, manager competente e di lunga esperienza, ha infatti operato con impegno e competenza fino al 2002 come direttore dell’allora Asl 12, seguendo - fino all’inaugurazione - tutta la realizzazione del nuovo ospedale della Versilia, per poi passare alla guida della Asl di Prato.

Ha ricoperto molti altri importanti incarichi nella sanità della Regione Toscana, compresi quello di direttore di ESTAR e quello di presidente del SIOR (Sistema integrato ospedali regionali), l'associazione nata nel 2003 e di cui facevano parte le Asl 1 di Massa e Carrara, 2 di Lucca, 3 di Pistoia e 4 di Prato per gestire i progetti di realizzazione dei quattro nuovi ospedali toscani.

In particolare sul territorio versiliese, dove viveva con la famiglia, Pallini ha lasciato un ottimo ricordo.

“Per tutti noi che l’abbiamo conosciuto - dicono i professionisti che hanno lavorato con lui - è un giorno di grande dolore. Con il dottor Pallini, uomo e professionista dalle grandissime qualità, se ne va un pezzo importante della storia della nostra sanità, di cui è stato un indiscusso protagonista”.

La direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, a nome anche della direzione aziendale tutta, insieme alla direzione del presidio ospedaliero Versilia e a quella della Zona distretto Versilia, esprimono alla famiglia le più sentite condoglianze.

Le esequie sono previste per domani pomeriggio (6 marzo 2024) con partenza dalla sede della Croce Bianca di Querceta.