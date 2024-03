Diete e diagnosi senza abilitazioni dal ministero, tre indagati

Tre persone iscritte al registro degli indagati, tra cui un 45enne dell'Empolese, per titoli professionali falsi legati al mondo nutrizionale. Lo riporta il quotidiano La Nazione quest'oggi. Dopo le indagini dei carabinieri del Nas, la procura di Pistoia ha indagato ufficialmente il fondatore di due università, registrate in Svizzera ma con sede a Montespertoli a casa del 45enne, perché non abilitate dal ministero Miur per diplomi e lauree. Assieme a lui anche un 45enne titolare di un negozio di Campi Bisenzio, accusato di diagnosi senza averne i titoli riconosciuti, e il direttore sanitario del centro medico del pistoiese che ospitava il nutrizionista ritenuto abusivo.