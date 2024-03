Parcheggi a pagamento a Fucecchio, il sondaggio della Lega

Marco Cordone ( Segretario della Lega a Fucecchio e Consigliere Comunale), invita la cittadinanza a partecipare al Sondaggio aperto a tutti/e, sui 350 nuovi stalli a pagamento, voluti dall'Amministrazione Comunale, presentandosi domani mercoledì 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.15 alla postazione del Carroccio, in piazza XX Settembre, all'ingresso del mercato settimanale per esprimere con un NO o con un SI su un'apposita scheda, la sua contrarietà od il suo sostegno ai 350 nuovi parcheggi a pagamento.