Provincia di Pisa, nuove deleghe: per Giglioli la pianificazione territoriale

Il Presidente Massimiliano Angori assegna nuove deleghe ai Consiglieri Provinciali: in particolare, novità per i Consiglieri Provinciali di maggioranza CentroSinistra per la Provincia di Pisa: Arianna Buti, Sindaca di Buti, che ottiene la delega alle Società Partecipate, che si aggiunge a quella che aveva su Tpl;Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato, che ottiene la delega alla Pianificazione territoriale di coordinamento, oltre a mantenere la delega di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente; Maria Antonietta Scognamiglio, Consigliera Comunale di Pisa, che ottiene le deleghe alla Gentilezza e quella alla Formazione e Orientamento al Lavoro, oltre a mantenere le deleghe alla Programmazione Scolastica e ai rapporti con le Fondazioni ITS; Sondra Cerrai, Consigliera Comunale di Calci, ottiene le deleghe a controllo dei fenomeni discriminatori e promozione delle Pari Opportunità sul territorio provinciale. "Arriviamo a questa nuova ripartizione ufficiale delle deleghe dei Consiglieri provinciali dopo che soltanto nei giorni scorsi è divenuta ufficiale la notizia del differimento del voto per i Consigli provinciali al 29 settembre 2024, termine stabilito in Commissione Affari Costituzionali del Senato", afferma il Presidente Angori. "In questa ultima parte di mandato, dunque, nuove e importanti deleghe sono assegnate ai Consiglieri di maggioranza, per una sempre migliore riqualificazione di enti come le Province, chiamati a svolgere il proprio compito istituzionale al servizio di comunità, imprese e cittadini, e coniugando le necessità di un'ampia parte di territorio come quello pisano. Buon lavoro dunque a tutti e a tutte".

Di seguito il riepilogo delle deleghe di tutti i Consiglieri di maggioranza (Sergio Di Maio, Sindaco di San Giuliano Terme, è capogruppo del gruppo di maggioranza; il Sindaco di Pontedera Matteo Franconi è Consigliere provinciale senza delega, per ottimizzare gli incarichi detenuti sul territorio, ndr).

BUTI ARIANNA Vicepresidente – Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale – Società partecipate

BIBOLOTTI CRISTINA Edilizia scolastica

CERRAI SONDRA Controllo dei fenomeni discriminatori - Promozione delle Pari Opportunità sul territorio provinciale

GIGLIOLI SIMONE Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento - Tutela e valorizzazione dell’ambiente

SANTI GIACOMO Strade provinciali - Ponti e Viadotti

SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA - Programmazione provinciale della rete scolastica - rapporti con le Fondazioni per l’Istruzione Tecnica Superiore ITS- Formazione e Orientamento al Lavoro - “Gentilezza”