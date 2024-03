Ruba smartphone alla commessa del negozio, arrestato nel Cuoio

Ruba lo smartphone dalle mani della commessa del negozio di telefonia, ma viene bloccato dai carabinieri di Santa Croce che erano in strada per un servizio di controllo nel comprensorio. È accaduto a Santa Croce sull'Arno. Il giovane è stato bloccato proprio mentre tentava la fuga a piedi. L'apparecchio tecnologico è stato restituito al negozio. La persona arrestata per furto in flagranza è stata trasferita nella camera di sicurezza dei militari in attesa della convalida per direttissima. Il giudice in seguito ha confermato l'arresto, trasferendo il giovane ai domiciliari.