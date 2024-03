Savino Del Bene Volley, sfida infrasettimanale con Pinerolo

Dopo aver affrontato quattro gare in dodici giorni la Savino Del Bene Volley si prepara per una nuova sfida di campionato. L'ultimo turno infrasettimanale della regular season di Serie A1 di pallavolo femminile andrà infatti in scena mercoledì 6 marzo e vedrà la formazione di coach Barbolini impegnata a Palazzo Wanny contro la Wash4green Pinerolo.

La partita, valida per la ventitreesima giornata di campionato, prenderà il via a partire dalle 16.00 e per la Savino Del Bene Volley sarà il secondo appuntamento consecutivo contro una formazione piemontese, la seconda tappa di un trittico che si concluderà domenica 10 marzo nel big match contro Novara.

Avvicinandosi a quell'importante appuntamento, la Savino Del Bene Volley non può concedersi passi falsi e di perdere punti nella sua rincorsa per le due posizioni alle spalle della capolista Conegliano. Ad oggi infatti la squadra di Barbolini ha solamente un punto di ritardo dall'Allianz Vero Volley Milano e dalla Igor Gorgonzola Novara, rispettivamente piazzate al secondo e terzo posto in classifica.

La Savino Del Bene Volley, per proseguire il suo inseguimento, dovrà dunque prestare grande attenzione alla sfida contro Pinerolo, formazione attualmente sesta in classifica e reduce dal successo per 3-1 centrato in casa di Bergamo.

EX E PRECEDENTI

Due ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster della Wash4green, si tratta di:

Indre Sorokaite, schiacciatrice classe ’88, che ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley dal gennaio 2022 fino al termine della stagione 2022-2023.

Letizia Camera, palleggiatrice classe ’92, che ha militato per due stagioni a Scandicci (2020-2022)

Nella formazione di coach Barbolini non sono invece presenti ex giocatrici di Pinerolo.

Quello di questo mercoledì sarà il quinto confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e la Wash4green Pinerolo.

Il bilancio dei precedenti è totalmente a favore della Savino Del Bene Volley, che ha vinto i quattro precedenti giocati contro Pinerolo.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Si riparte da Pinerolo, per la seconda tappa di un trittico piemontese iniziato contro Chieri e che terminerà con la sfida contro Novara. La partita con Chieri è andata molto bene e le ragazze sono state molto brave a gestire una gara che sapevamo essere complicata. Abbiamo raccolto tre punti importanti, però è ovvio che dobbiamo conquistarne altrettanti mercoledì. Giocheremo contro Pinerolo, che è la sorpresa del campionato, una vera outsider che sta giocando bene e che ci ha già messo in difficoltà nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. È una partita da preparare molto bene, sapendo che sarà un incontro complicato.”

LE AVVERSARIE

La Wash4green Pinerolo, guidata da coach Michele Marchiaro, è attualmente la sesta forza del campionato di Serie A1, avendo raccolto 11 vittorie e 11 sconfitte, per un bottino totale di 34 punti.

La formazione piemontese, alla sua seconda partecipazione consecutiva al campionato di Serie A1, in questa stagione ha già affrontato due volte la Savino Del Bene Volley: venendo sconfitta nel match della decima giornata di Serie A1 e poi nella successiva sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Pinerolo, che nel fine settimana ha centrato il successo per 3-1 sul campo di Bergamo e che più in generale è reduce da tre vittorie nelle ultime cinque gare giocate, questo mercoledì scenderà in campo con il 6+1 composto da Cambi al palleggio, Storck come opposto, Akrari e Polder da centrali, con Mason e Sorokaite in banda e Moro come libero.

Fonte: Ufficio Stampa