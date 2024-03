Sibolla dopo il tramonto, visita guidata al lago con gli Amici del Padule

Sabato 9 marzo si svolgerà la prima visita guidata inclusa nel Calendario delle iniziative primaverili presso la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, a cura dell’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità.

“Sibolla dopo il tramonto” è il tema dell’iniziativa. Incontro alle ore 18.30 presso il Centro Visite della riserva, in via dei Sandroni, 15 ad Altopascio, e conclusione alle ore 21.30 circa.

Sarà l’occasione per esplorare i movimenti ed i suoni degli animali della palude e del bosco al crepuscolo e nelle prime ore della notte. In questa fase dell’anno nella riserva sono ancora presenti le anatre svernanti e già si possono osservare i grandi nidi di aironi con gli adulti in cova, mentre gli uccelli della notte, allocchi, civette e barbagianni, entrano nel vivo della loro stagione riproduttiva.

Una suggestiva esperienza di contatto con l’atmosfera della sera in un ambiente naturale ricchissimo di biodiversità. La visita sarà condotta da una guida ambientale qualificata. Iniziativa a numero chiuso. Per info e prenotazioni: amicidelpaduledifucecchio@gmail.com. WhatsApp 370 369 5621

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità