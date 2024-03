Stadio Franchi, confermati i fondi per il restyling

Il Governo ha confermato al Comune di Firenze e alla Città Metropolitana di Firenze i 55 milioni di euro chiesti per il restyling dello Stadio Franchi.

"E' una notizia bella e importante - sottolinea Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport - Tutti abbiamo fatto squadra insieme. Il Governo ha accolto, e gliene siamo grati, le motivazioni con cui era stata richiesta la conferma dei fondi per il Piano urbano integrato relativo allo Stadio e con il decreto legge contenente le nuove norme per il Pnrr può essere rifinanziato".

"Le risorse riconosciute - spiega Armentano - non sono direttamente legate allo stadio - si tratta infatti di una conferma indiretta - ma consentiranno di liberarne altre per diversi progetti, compreso quello dello stadio".

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa