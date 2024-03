Tutti i risultati delle squadre giovanili Abc

Tutti i risultati delle squadre giovanili scese in campo nel weekend.

Under 17 Eccellenza

Calano il bis i ragazzi di Alessandro Gemmi, che dopo la vittoria casalinga su Pistoia che ha inaugurato la terza fase espugnano in volata il parquet di Terranuova per 68-69. Una gara complicatasi in corso d’opera, dopo un primo quarto ben approcciato e poi gestito dai gialloblu fino al +10 (12-22). Nella seconda frazione, infatti, i padroni di casa iniziano a ricucire (34-38 a metà gara), per poi riaprire completamente i giochi al rientro dagli spogliatoi: 48-49 alla terza sirena. Un testa a testa che resta tale fino alle battute finali, quando a fil di sirena sono i gialloblu a portarla a casa.

Prossimo impegno martedì 12 marzo alle 20.40 sul parquet del Basketball Club Lucca.

TERRANUOVA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 68-69

Tabellino: Ticciati 11, Zecchi 13, Carzoli, Ciulli 5, Iacopini 8, Bufalini 1, Niccolini, Agbegninou 6, Leti, Vallerani 4, Filomeno 7, Borghesi 14. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 12-22, 22-16, 14-11, 20-20

Under 17 Silver

Nuovamente rinviato l’appuntamento con la prima vittoria della seconda fase per i ragazzi di Claudio Calvani, che si arrendono al cospetto della Pallacanestro Chianti per 57-42. Gara tutta in salita per i gialloblu che, beffati da un approccio tutt’altro che dei migliori, sono costretti ad inseguire fin dalla palla a due: 15-9 il punteggio al 10′, che diventa 28-13 a metà gara. Con la sfida seriamente compromessa, al rientro dagli spogliatoi arriva comunque la reazione castellana, con l’Abc che alza l’intensità dando vita ad una seconda parte giocata sul filo dell’equilibrio. I padroni di casa, però, possono contare su un vantaggio ormai consistente e di fatto negli ultimi due quarti devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 10 marzo alle 11.30 al PalaBetti contro Santo Stefano Campi.

PALLACANESTRO CHIANTI – ABC CASTELFIORENTINO 57-42

Tabellino: Giglioli 16, Altamore 7, Bini 9, Garbetti 4, Jelassi 2, Crisafi 2, Uci 2, Beshaj, Fiorentini, Kamberaj, Macalindong, Barlabà. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 15-9, 13-4, 13-12, 16-17

Under 15 Eccellenza

E’ ripresa ormai a pieno ritmo la corsa dei ragazzi di Alessandro Mostardi, corsari a Poggiobonsi per 56-76. Una gara che i gialloblu indirizzano già dopo gli scambi iniziali (11-27 al 10′), preludio ad un secondo quarto in cui i locali tentano invano di tenere i giochi aperti andando negli spogliatoi sul 27-39. L’Abc, infatti, è in saldo controllo e un parziale di 11-26 al rientro dall’intervallo arriva a mettere l’ipoteca. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 38-65, la frazione finale serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno martedì 12 marzo alle 17.30 al PalaBetti contro Biancorosso Empoli.

POGGIBONSI BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 56-76

Tabellino: Matteuzzi 2, Matteini 20, Dimiccoli 11, Rosi 4, Pacini 2, Fedeli 11, Costantini, Zampacavallo ne, Costantini 6, Poggesi 20. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 11-27, 16-12, 11-26, 18-11

Under 14 Elite

Sul campo di una delle indiscusse big non arriva l’impresa per i ragazzi di Giovanni Corbinelli costretti a cedere il passo al Basket Calcinaia per 110-57. I padroni di casa rispettano i pronostici dando un indirizzo ben preciso alla gara fin dalle battute iniziali. Così, se dopo dieci giri di cronometro il tabellone segna 29-11, a metà gara Calcinaia mette già l’ipoteca andando al riposo lungo sul 57-24. Una forbice che poi si allarga a dismisura nella seconda parte, con i gialloblu costretti a rincorrere fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica 10 marzo alle 9.30 al PalaBetti contro Don Bosco Livorno.

BASKET CALCINAIA – ABC CASTELFIORENTINO 110-57

Tabellino: Giovannoni, Pirrone 2, Bertelli 10, Bianchi, Arnoldi 2, Pagliai 13, Bufalini 4, Pannocchi, Barnini 6, Di Carlo 8, Capuana, Di Vilio 12. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 29-11, 28-13, 26-15, 27-18

