A Montespertoli sit-in di Donne per la pace: "Cessate il fuoco"

Il gruppo Donne per la pace di Montespertoli, chiede a chiare lettere un cessate il fuoco rispetto al massacro in atto in Palestina con ben oltre 30.000 vittime, di cui quasi la metà sono bambini. Il gruppo "Donne per la pace" si schiera contro tutte le guerre. Nelle guerre, purtroppo, a pagarne il prezzo più alto sono i civili coinvolti ,per gli interessi dei propri governi. Quindi, diciamo NO alla rincorsa agli armamenti da parte dei governi, compreso il governo Meloni. Crediamo che la spesa dello Stato rivolta alle guerre, distruggerà' la sanità, l'istruzione e l'ambiente. Il nostro futuro e quello dei giovani è messo seriamente a repentaglio anche in Italia, dove se chiedi la pace vieni manganellato, come è avvenuto agli studenti di Pisa e Firenze. É inaccettabile! In fondo, siamo tutti collegati. Per questo ribadiamo e non ci stancheremo di dire e di solidarizzare con chi chiede: CESSATE IL FUOCO!

Appuntamento SABATO 9 MARZO dalle ore 11.30 alle 12.30, davanti al Municipio di Montespertoli. Donne per la pace, vestite di nero, come simbolo di lutto e di rispetto nei confronti delle vittime innocenti.







Donne per la pace