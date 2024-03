Alcol ai minori durante il Carnevale, denunciati titolare e dipendente di un negozio di Viareggio

Un 35enne italiano, titolare di un negozio di Viareggio, e il suo dipendente 31enne di origine nigeriana sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di Viareggio per la somministrazione di alcol a minorenni. A seguito di alcune segnalazioni, il 24 febbraio, per l'ultimo corso mascherato di Carnevale, sono scattati i controlli. I poliziotti hanno accertato che interi gruppi di minori si trovavano, prima e durante i corsi, nel negozio per acquistare alcolici e superalcolici senza verifica dell'età. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione del responsabile del punto vendita e del dipendente, che sono stati indagati in stato di libertà per la somministrazione di alcolici ai minori. Le verifiche e la constatazione dei fatti è stata inoltrata agli uffici competenti del Comune di Viareggio che a loro volta hanno ordinato la chiusura immediata dell’attività in questione.