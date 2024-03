Condannati per gravi reati, tre espulsioni da Pisa

Tre persone sono state espulse dal territorio nazionale. I provvedimenti sono stati adottati nei giorni scorsi, due emessi dal prefetto di Pisa e uno dalla competente autorità giudiziaria, eseguiti con appositi provvedimenti del questore di Pisa nei confronti di tre cittadini stranieri detenuti presso il carcere "Don Bosco" e risultati irregolari sul territorio nazionale, in seguito agli accertamenti dell'ufficio immigrazione della questura.

Si tratta di due uomini di origine marocchina, uno condannato per gravi reati in materia di stupefacenti l'altro per reati contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale e di un cittadino di origine albanese, condannato per gravi reati di sfruttamento alla prostituzione. Oltre alle tre espulsioni, l'ufficio immigrazione ha denunciato un cittadino di origine macedone, irregolare sul territorio nazionale, per violazione alla misura alternativa al trattenimento dell'obbligo di firma disposta dal questore di Pisa.