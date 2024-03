Elezioni Massa e Cozzile, il centrosinistra e il M5S ricandidano la sindaca Marzia Niccoli

È ufficiale: la candidata a Sindaco per il Centrosinistra a Massa e Cozzile, sarà Marzia Niccoli.

La coalizione composta da: Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana, Italia Viva, Partito Sinistra Civica ed Ecologista, Lista Civica Progetto Rilancio, Azione, Movimento 5 Stelle, ha confermato la scelta all’unanimità, dopo alcuni incontri tra le forze politiche.

Il consenso, da parte di tutti i partiti e delle forze civiche in campo, su questi 5 anni appena trascorsi, è stato unanime. Durante questo mandato il Sindaco Marzia Niccoli insieme ai suoi Assessori Laura Bertocci, Massimo Bicchi, Valentina Loparco e Massimo Damiani hanno portato avanti un progetto che si è dimostrato efficiente ed efficace. Molti i progetti messi in campo dall’Amministrazione, oltre agli obiettivi di programma già raggiunti, nei prossimi anni vedranno la piena realizzazione anche alcuni progetti avviati nell'ultimo periodo. Un'amministrazione attenta e presente e che nel periodo del Covid-19 ha garantito un’attenzione fuori dall'ordinario nel gestire la complessità e la drammaticità del momento. I risultati raggiunti, la cura rivolta nei confronti della Comunità e la visione sul futuro di Massa e Cozzile hanno portato la coalizione a rinnovare la fiducia a Marzia Niccoli.

"Voglio sinceramente ringraziare tutta la coalizione per la fiducia confermatami, – dichiara Marzia Niccoli- non era scontata ed io cercherò di continuare a meritarla mettendo tutta me stessa in questo nuovo progetto. Spero che il lavoro fatto, considerato positivamente dalle forze di coalizione del centrosinistra, sia valutato allo stesso modo anche dai cittadini. La mia rinnovata disponibilità nasce dal grande amore che ho verso il nostro Comune; la comunità di Massa e Cozzile per me è una grande famiglia e questo sentimento di profondo affetto mi porta a mettermi nuovamente a disposizione. Questa mia disponibilità dovrà tradursi in un progetto largo, civico e coinvolgente, a partire dai tanti che in questi anni mi hanno supportato, come la mia attuale Maggioranza e la Giunta che ringrazio davvero per il lavoro svolto. Quelli passati sono stati 5 anni complicati, abbiamo dovuto affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti, fare scelte difficili con le risorse sempre più ridotte e i costi più alti che vediamo quotidianamente, ma anche se con fatica abbiamo cercato sempre di fare il meglio per i nostri cittadini, per gli studenti, per gli anziani per offrire più servizi cercando di non lasciare nessuno indietro. É sempre stato questo a guidarci, la forte volontà, la passione e la determinazione di non lasciare indietro nessuno".

"La scelta del candidato sindaco - dice Loparco Valentina coordinatrice della coalizione di centrosinistra - è stato il primo importante passo fatto dalla coalizione, ora si lavorerà al programma e poi alla lista. La campagna elettorale che ci aspetta sarà impegnativa per questo abbiamo bisogno dell’impegno di tutti coloro che si riconoscono in questo progetto anche come singoli cittadini, perché la politica riguarda tutti noi. Questo nuovo progetto pone le sue basi sulla buona amministrazione portata avanti in questi anni dal Sindaco e dalla Giunta, che sa vivere nel presente, senza dimenticare di valorizzare il passato ma con uno sguardo proiettato al futuro, per le prossime generazioni. Crediamo che le idee per diventare progetti concreti abbiano bisogno di tempo, passione, competenze, determinazione, umiltà. Tutte caratteristiche che ritroviamo nel nostro sindaco Marzia, e che tutti, in questi anni, abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare. Questo ci spinge a credere nella continuazione di questo progetto insieme a lei per far continuare a crescere Massa e Cozzile e perché il nostro Comune diventi sempre di più un modello di buona amministrazione".

Fonte: Ufficio Stampa