Elezioni Montespertoli, Uniti a Sinistra sostiene il sindaco uscente Mugnaini

A seguito dell'incontro pubblico che si è svolto sabato 2 marzo nella Sala Topical della Casa del Popolo di Montespertoli il Gruppo di Uniti a Sinistra in vista delle prossime elezioni comunali di giugno ha deciso di appoggiare, in continuità con la passata tornata elettorale, la lista Vivo Montespertoli e il candidato Sindaco Alessio Mugnaini.

“Dopo un confronto molto partecipato, nel quale è emersa chiaramente la necessità di rappresentare le diverse sensibilità e i molteplici bisogni dell'elettorato di sinistra, ancorati all'interno della coalizione che si appresta a riconquistare la fiducia dei nostri concittadini per guidare il nostro territorio nei prossimi cinque anni, abbiamo preso la decisione di sostenere la candidatura del Sindaco in carica" dichiara il portavoce di Uniti a Sinistra, Paolo Vignozzi, assessore uscente nella giunta Mugnaini. E prosegue: “A tal proposito, invitiamo tutti i nostri simpatizzanti e concittadini interessati a unirsi a noi partecipando alla presentazione ufficiale di domenica 10 marzo. Sarà l’occasione per iniziare a discutere insieme delle proposte e delle idee che caratterizzeranno il programma per il prossimo mandato".

Uniti a Sinistra invita quindi tutte le persone che si riconoscono nei valori della sinistra alla presentazione della candidatura di Alessio Mugnaini che si terrà domenica 10 marzo, alle ore 18, presso l’Auditorium “Mauro Marconcini” del Centro per la cultura del Vino “I Lecci”.

Fonte: Uniti a Sinistra Montespertoli